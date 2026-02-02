Bari, si punta a rinnovare la difesa: in arrivo Odenthal e Mantovani
Il Bari accelera sul mercato per sistemare, in particolare, il pacchetto difensivo.
È ormai cosa fatta per l’arrivo di Cas Odenthal, difensore olandese classe 1999 del Sassuolo, che in Serie B vanta già 82 presenze, 3 gol e 2 assist. Un profilo di esperienza per la categoria, pronto a prendere il posto di Vicari.
In chiusura anche il ritorno di Valerio Mantovani, 29 anni, che rientra in Puglia dopo la parentesi della stagione 2024/25. Con lui arriva dal Mantova anche Federico Artioli, mediano classe 2000, reduce da una stagione da 14 presenze, 1 gol e 1 assist.
