Napoli, ecco Alisson Santos: il brasiliano ha iniziato le visite mediche a Roma
Il Napoli è pronto ad accogliere il suo nuovo rinforzo in attacco. Nelle scorse ore il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso la trattativa con lo Sporting CP per l'esterno offensivo Alisson Santos, col brasiliano che arriverà in azzurro con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro più diritto di riscatto per ulteriori 20 milioni.
In queste ore il classe 2002 è sbarcato in Italia e proprio in questi minuti è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere i test medici propedeutici alla firma sul suo nuovo contratto. Nella clinica della Capitale, nelle prossime ore, è atteso anche capitan Giovanni Di Lorenzo per una visita specialistica dopo l'infortunio al ginocchio accusato sabato contro la Fiorentina.
