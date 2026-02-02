TMW
Mlacic sbarca in Serie A. Il croato sta svolgendo le visite mediche per l'Udinese
Branimir Mlacic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Nella giornata di ieri i dirigenti friulani sono volati a Spalato per definire gli accordi riguardanti il promettente difensore classe 2007 che in questi minuti è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito.
Un'operazione importante per l'Udinese, che nelle scorse ore ha trovato la quadra economico con l'Haiduk Spalato e col giocatore. Dopo essere stato ad un passo dall'Inter nelle prime settimane di gennaio, ora Mlacic è pronto per firmare con i friulani il suo nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2031 con opzione per una ulteriore stagione.
