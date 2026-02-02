Cavese, arriva a titolo definitivo dal Bra l'attaccante Elios Minaj. Accordo fino a giugno

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Luca Bargellini
Oggi alle 11:02
Luca Bargellini

Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Associazione Calcio Bra, le prestazioni sportive dell’attaccante Elios Minaj.

Nato a Rodi in Grecia il 16 settembre 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Spal, prima di iniziare la sua carriera tra i grandi con il Brindisi nella stagione 2022/23. Ha indossato in Serie D, le maglie di Arconatese e Vogherese. Lo scorso anno è stato uno degli artefici della promozione in Lega Pro del Bra con 11 gol in 38 gare. Nella prima parte del campionato attuale sempre con il Bra, nel girone A della Serie C Sky Wifi, 16 presenze 2 gol e 3 assist.

Si è legato alla Cavese sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva a favore del club metelliano.

Indosserà la maglia numero 7.

