Avellino, in arrivo dal Como il francese Le Borgne. Novakovich nome per l'attacco
L’Avellino punta sui giovani ma non rinuncia a profili esperti.
Stando a quanto riportato da Tuttosport è praticamente concluso l’arrivo in prestito secco di Andrea Le Borgne, mediano francese classe 2005 di proprietà del Como.
Per l’attacco prende quota l’idea Andrija Novakovich, 29 anni, reduce da una prima parte di stagione alla Reggiana con 19 presenze, 3 gol e 1 assist.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
