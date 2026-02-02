Ufficiale Bari, depositati in Lega i contratti di Artioli e Mantovani dal Mantova

Due volti nuovi in casa Bari. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Mantova del centrocampista Federico Artioli e del deposito di contratto di trasferimento a titolo definitivo, sempre dal club virgiliano, del difensore Valerio Mantovani.

Artioli in carriera ha vestito la maglia del Mantova dall'estate 2024, mettendo complessivamente a referto 26 presenze e un gol. In precedenza, per lui, esperienze nelle giovanili del Sassuolo, poi Grosseto e Pergolettese. Per Mantovani si tratta, invece, di un ritorno ai Galletti dopo l'esperienza nella stagione 2024/2025