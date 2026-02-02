TMW
Avellino, due big di Serie C puntano Raffaele Russo. Ma occhio anche al Bari
Dopo i rumors legati al Pescara dello scorso venerdì, il nome di Raffaele Russo, esterno offensivo classe 1999 dell'Avellino, entra oggi nel vivo del mercato.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il giocatore di Capua cresciuto nelle giovanili del Napoli sarebbe finito nel mirino delle prime due della classe del Girone C di Serie C.
Si tratta, ovviamente, di Benevento e Catania. Attenzione, però, anche al Bari che in Serie B sta monitorando attentamente la situazione.
