Cesena, in arrivo dal Bologna (via Pescara) Corazza. Spunta il nome di Castrovilli

Il Cesena continua a muoversi sul calciomercato anche in queste ultime ore a disposizione.

Stando a quanto riportato da Tuttosport è praticamente tutto fatto per Tommaso Corazza, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Bologna, reduce da una stagione positiva al Pescara con 15 presenze, 3 gol e 2 assist.

Sul tavolo resta anche il nome di Gaetano Castrovilli, centrocampista del Bari, profilo che il club bianconero sta valutando per alzare il tasso tecnico della mediana.

Intanto il Cesena incassa circa 1,7 milioni di euro dalla cessione dell’attaccante Jalen Blesa al Rio Ave.