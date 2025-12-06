D'Ambrosio approva la nuova Inter: "Mi diverte, è matura. Chivu è saggio e umile"

L'ex difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio - che a Milano ha accumulato ben 284 presenze nella sua avventura di quasi 10 anni - ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra a poche ore dalla sfida della squadra di Chivu contro il Como.

D'Ambrosio ha sottolineato come si fosse creato un legame speciale non soltanto con il club in sé, ma anche con i tifosi che ancora gli riconoscono l'importanza avuta per i successi che ha ottenuto: "L'Inter mi ha lasciato un bagaglio importante ma ciò che più mi è rimasto impresso è l’affetto dei tifosi, l’aver lasciato un buon ricordo a tutti. Il bene e l’affetto che ancora sento è la cosa che mi dà più soddisfazione".

Un legame, quello di D'Ambrosio con l'Inter, che va ben oltre il professionismo, data la sua fede nei colori nerazzurri. E il nuovo corso targato Chivu sembra lasciare buone sensazioni per il futuro: "Quando guardo l’Inter, i miei ex compagni o quando vengo a San Siro è sempre un’emozione speciale" - spiega - ". La squadra la vedo matura, mi piace e mi diverte vederla giocare. Qui all’Inter è fondamentale essere saggi, umili e riuscire a trasmettere l’interismo. Chivu ha tutte queste qualità e ha dei giocatori che sono grandi uomini oltre ad essere bravi professionisti".