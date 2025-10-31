D'Ambrosio ripercorre la sua carriera: "La Fiorentina fece un'eccezione per tesserarmi"

L'ormai ex difensore Danilo D'Ambrosio si è ritirato da poco dal calcio giocato e ha voluto ripercorrere le tappe della sua carriera ai microfoni di Radio TV Serie A. Questi i suoi due ricordi specifici delle esperienze con Fiorentina e Torino:

"“Prima della Fiorentina c’è stato un periodo dove avevo ricevuto attenzioni dal Chelsea, i miei genitori mi consigliarono di non pensare all’aspetto economico – mi avevano offerto delle belle cifre – ma di concentrarmi sul mio percorso che era appena iniziato. Sono andato dunque alla Fiorentina dove però ai classe ’88 ancora non facevano contratti professionistici ma dopo un paio di mesi per me fecero un’eccezione. Alla fine i consigli dei miei genitori si sono rivelati giusti soprattutto perché ho avuto la possibilità di giocare tanto. Dopo aver giocato con la Fiorentina nel campionato Primavera volevo misurarmi con il calcio dei grandi e sono andato in successione al Potenza, poi alla Juve Stabia, e infine al Torino dove con mister Ventura abbiamo raggiunto la promozione in Serie A”.

Il Grande Torino e la maglia granata. Che significato hanno avuto?

“Indossare la maglia del Toro è sicuramente un’emozione forte per tutto quello che rappresenta: vivi e percepisci l’amore dei tifosi per i colori, la storia e la squadra che è stata il Grande Torino. Vestire i colori granata non è semplice, è allo stesso tempo un vantaggio e uno svantaggio. Ogni volta che salivamo a Superga era per me un’emozione forte, un qualcosa che ti rimane dentro”.