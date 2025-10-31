D'Ambrosio: "Ho sempre tifato Inter. Scelsi di trasferirmi a Milano dopo la finale di Champions"

L'ormai ex difensore Danilo D'Ambrosio si è ritirato da poco dal calcio giocato e ha voluto ripercorrere le tappe della sua carriera ai microfoni di Radio TV Serie A. Questi alcuni interessanti retroscena da lui raccontati, specie quello sulla scelta di trasferirsi all'Inter:

Chi sono gli avversari più forti affrontati?

“Ho giocato contro Ronaldo e Messi: sono campioni, in qualsiasi minuto della partita possono farti fare brutte figure. Quando giochi contro di loro devi essere concentrato per tutta la partita ma per quanto puoi impegnarti hanno delle qualità al di sopra di tutti. Altri sono stati Mbappé, Higuain, Cavani... Appena arrivato all’Inter ho avuto l’onore di allenarmi con giocatori dal calibro di Zanetti, Milito, Cambiaso, Samuel, tutti giocatori che sono diventanti delle istituzioni del club. Vedendo la loro voglia di vincere, la loro determinazione, il loro modo di allenarsi e migliorarsi anche ad un’età avanzata, ho capito che se volevo diventare un giocatore migliore dovevo apprendere da loro. Alla base di tutto però c’è l’umiltà: chi è umile riesce ad analizzarsi nel migliore dei modi in maniera sincera, questo è stato il mio segreto”.

Ha sempre tifato Inter.

"In ogni squadra in cui ho giocato ho sempre dato il massimo e tutte mi sono rimaste dentro. Un aneddoto: quando ero al Torino, essendo tifoso interista ho guardato la finale di Champions e una volta finita la partita mi sono detto che era lì che dovevo arrivare: nella squadra per cui ho sempre tifato".