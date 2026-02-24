Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina trascinata da Kean. Che a gennaio ha respinto (almeno) tre club per restare
© foto di Federico De Luca 2026
Raimondo De Magistris
Oggi alle 13:20Serie A
Raimondo De Magistris

Per la prima volta in stagione la Fiorentina ha vinto due gare consecutive in campionato. Ieri sera al Franchi la squadra di mister Vanoli ha battuto 1-0 il Pisa, ha bissato il successo conquistato in quel di Como nove giorni prima e per la prima volta dopo 127 lunghissimi giorni è venuta fuori dalla zona retrocessione. Nel mezzo anche il successo in Conference League, uno 0-3 in Polonia contro lo Jagiellonia che ha blindato la qualificazione agli ottavi di finale con novanta minuti d'anticipo. "I ragazzi stanno dimostrando di avere una luce diversa e non parlo solo dei risultati", ha dichiarato nel post-gara un Paolo Vanoli decisamente soddisfatto per come la sua squadra sta invertendo il trend dopo mesi bui.

In entrambe le vittorie conseguite dalla Fiorentina negli ultimi due turni di Serie A è stato determinante lo zampino di Moise Kean. Autore del rigore del momentaneo 0-2 nella sfida vinta in quel di Como, ieri il centravanti della Nazionale ha realizzato la rete che ha deciso la partita. Al 13esimo, ha sfruttato una carambola favorevole e ha insaccato alle spalle di Nicolas il pallone che ha deciso la gara. "Lui è fondamentale per noi. Oltre al gol ci ha fatto salire, ha retto tantissimi palloni. E' il nostro giocatore più importante", ha detto Cher Ndour. Parole che certificano la leadership che l'attaccante di Asti s'è ormai guadagnato nello spogliatoio gigliato.

Kean a 26 anni da compiere tra quattro giorni è ormai uno dei leader della Fiorentina e non a caso a gennaio, anche nei momenti complicati, ha sempre evitato discorsi circa una sua cessione. Lui al pari della società gigliata. Diversi club si sono fatti avanti: c'era il Fulham in Premier League, il Paris FC in Francia e soprattutto l'Al-Hilal di Simone Inzaghi fosse uscito Marcos Leonardo. In tutti i casi nessuna delle due parti in causa ha preso in considerazione la separazione a stagione in corso: l'obiettivo adesso è salvare la Fiorentina, provare ad arrivare il più possibile lontano in Conference League. E poi in estate si vedrà, anche in virtù di una nuova clausola da 62 milioni di euro che sarà attiva dal 1° al 15 luglio.

