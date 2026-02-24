Kean affonda il Pisa, Corriere Fiorentino titola: "Aggancio salvezza"

Basta un gol di Moise Kean alla Fiorentina per prendersi l'atteso derby toscano con il Pisa e soprattutto ritrovare il treno salvezza: finisce 1-0 e la Viola adesso vola a quota 24 punti con Lecce e Cremonese, dopo 26 partite di Serie A. "Aggancio salvezza", il titolo dedicato dal Corriere Fiorentino in prima pagina oggi.

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato il successo per 1-0 in conferenza stampa: "E' stata una vittoria cercata e importantissima, anche perché cogliamo dedicare il derby ai nostri tifosi che di gioie ne hanno avute poche. Loro ci hanno sempre sostenuti. Io ai ragazzi ho detto che i derby non si giocano, vanno vinti, e loro sono stati bravi a farlo. La differenza tra primo e secondo tempo è stato il fatto che con le due punti siamo stati pigri a velocizzare il gioco, nonostante ci fossero le giocate tanto quanto il primo. Sono cose che vanno imparate. Però adesso abbiamo lo spirito per soffrire".

Oscar Hiljemark, tecnico subentrato sulla panchina del Pisa, ha commentato il ko: "Il primo tempo non abbiamo giocato. Non è possibile entrare con la paura che ho visto perché non abbiamo niente da perdere. Nella ripresa siamo cresciuti ma devi fare gol. Per me ci sono ancora 36 punti da giocare, è difficile ma la possibilità c'è. Se giochiamo come i primi 45 minuti sarà però impossibile salvarsi. Bisogna entrare in campo come fatto una settimana fa contro il Milan e cercare di segnare".