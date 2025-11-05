Da Champions a Champions: l'Atalanta torna a vincere, 6 partite e 36 giorni dopo
Finisce la serie senza vittorie dell'Atalanta che durava da 6 partite, nelle quali la Dea aveva ottenuto 5 pareggi. E sembrava destinata al segno X anche stavolta se Samardzic non tirava fuori il coniglio dal cilindro. L'ultimo successo risaliva proprio in Champions League, contro il Brugge, lo scorso 30 settembre, 36 giorni fa. L'ultima vittoria esterna invece è datata 21 settembre, contro il Torino (0-3).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
