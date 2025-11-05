Da Champions a Champions: l'Atalanta torna a vincere, 6 partite e 36 giorni dopo

Finisce la serie senza vittorie dell'Atalanta che durava da 6 partite, nelle quali la Dea aveva ottenuto 5 pareggi. E sembrava destinata al segno X anche stavolta se Samardzic non tirava fuori il coniglio dal cilindro. L'ultimo successo risaliva proprio in Champions League, contro il Brugge, lo scorso 30 settembre, 36 giorni fa. L'ultima vittoria esterna invece è datata 21 settembre, contro il Torino (0-3).