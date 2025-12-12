Sassuolo, terza miglior partenza di sempre in Serie A. Col Milan a San Siro più 'spensierato'

Il Sassuolo ha mostrato di aver imboccato una strada solida, sancendo con una partenza di stagione convincente una rinascita che pare lontana anni luce dall'annata che ha portato alla retrocessione in Serie B. Dopo un anno di Purgatorio nella serie cadetta, la squadra di Fabio Grosso è tornata in Serie A con personalità, e dopo 14 giornate di campionato occupa l’ottavo posto in classifica, a sole tre lunghezze dalla Juventus. Non è ancora il momento di parlare di Europa, ma la crescita compiuta legittimano una certa dose di soddisfazione e ottimismo per il prosieguo: 20 punti, frutto di un rendimento che proietta il Sassuolo verso obiettivi importanti.

Grosso sul podio neroverde

I numeri di questa prima fase di stagione raccontano una stagione finora molto positiva per la banda di Fabio Grosso: i 20 punti dopo 14 turni rappresentano infatti la terza migliore prestazione del campionato in questa fase della stagione, dietro solo al 2020-2021 (26 punti con De Zerbi) e al 2015-2016 (23 punti con Di Francesco). Il risultato è arrivato grazie alla solidità della squadra in fase difensiva, con 17 gol subiti: un dato che, al netto di qualche scivolone, resta tra i migliori della storia in categoria (solo nel 2015-2016 si è subìto meno, 13 reti).

Ora a San Siro con il Milan

Ma la crescita del Sassuolo non è solo cifra: si assembla in una manovra che si esprime attraverso un centrocampo capace di filtrare e costruire gioco, accompagnato da un’organizzazione tattica che combina principi rigorosi a una gestione audace e lucida degli uomini e degli spazi. Sotto la guida di Fabio Grosso, i neroverdi hanno mostrato una capacità di adattamento crescente e una mentalità vincente che fanno ben sperare per il cammino futuro e domenica contro il Milan a San Siro potranno giocare anche 'spensierati' alla ricerca di un altro grande risultato.