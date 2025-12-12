Tiago Gabriel è il grande intruso nella corsa al miglior difensore della Serie A

Gli alti e bassi fisiologici, che fanno parte della vita e della carriera. E figuriamoci di una giovane e appena all'inizio, pronta a sbocciare e a decollare come quella di Tiago Gabriel, l'ennesima scoperta di Pantaleo Corvino e del Lecce di Saverio Sticchi Damiani. Che negli scorsi giorni a Tuttomercatoweb.com è stato chiaro su presente e futuro del gioiello della difesa dei salentini. “In questo avvio di stagione Tiago ha avuto numeri impressionanti: palloni recuperati, contrasti vinti, senza mai un cartellino giallo. È efficace grazie alle sue qualità tecniche e fisiche, e questo fa capire che, per la sua età, ha un rendimento fuori dal normale. È un ragazzo da seguire nel suo processo di crescita, senza fretta, perché ha ancora tanto da imparare. Juventus? È prematuro parlarne, ma sicuramente posso dire che ha suscitato l’interesse di tanti”.

I migliori difensori del campionato

Interessante il dato relativo ai migliori difensori del campionato di Serie A di Tuttomercatoweb.com. Il giovane centrale del Lecce si inserisce in mezzo a calciatori importanti e di spessore, di esperienza e di grande bacheca.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)

2. Alessandro Bastoni (Inter) 6.42 (13)

3. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.39 (9)

4. Tiago Gabriel (Lecce) 6.27 (13)

5. Matteo Gabbia (Milan) 6.25 (14)

Quale futuro?

Come detto da Sticchi Damiani, Tiago Gabriel piace a molti. La Juventus è da tempo sul ragazzo, l'Inter si è interessata. Brentford e West Ham hanno bussato alla porta dei salentini: il Lecce, come fatto per Patrick Dorgu, non chiude la porta in faccia a nessuno ma punta a monetizzare il massimo per l'ennesima pianticella scoperta dal Mago di Vernole...