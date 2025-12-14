Da protagonisti a problemi: De Gea 'toglie' 8 punti alla Fiorentina, Kean non segna più

La Fiorentina è sprofondata in una crisi che sembra senza fine e senza appigli, resa ancor più fosca e preoccupante dalla sconfitta collezionata in un altro scontro salvezza, quello con l'Hellas Verona della 15^ giornata di Serie A che avrebbe dovuto aprire le porte alla speranza di rimonta e che invece sta spingendo chi ha a cuore i colori viola ad essere autorizzato a una sempre maggior preoccupazione a proposito di una retrocessione in Serie B la cui ombra si fa pesante già adesso. Una chiave di lettura dei problemi di questa Fiorentina lo si può ritrovare senza dubbio nel rendimento offerto da coloro che la scorsa stagione sono stati uomini copertina e che in questa stanno invece spiccando per la differenza (in negativo) nell'apporto: le due estremità, David de Gea e Moise Kean.

Certo, sarebbe riduttivo limitarsi solo a questo, ma anche in Fiorentina-Verona 1-2, per esempio, De Gea si è reso protagonista di un errore, quello che ha permesso a Orban di sbloccare il match. Non è il primo di questo suo avvio di stagione: a volerli ricontare tutti, anzi, si arriva a una stima di circa 8 punti persi dalla Fiorentina per leggerezze di De Gea (2 a Cagliari e Genova, 1 oggi con l'Hellas, ma anche per gli errori tra Sassuolo e Milan, più due mezze incertezze tra Como e Juve).

Andando all'estremità opposta, l'attacco e quindi a Moise Kean, le cose non vanno troppo meglio. Il vice-capocannoniere della scorsa Serie A, con 19 gol in campionato e 25 complessivi, sembra solamente un ricordo lontano e sbiadito dal tempo. Non ne è passato nemmeno troppo, ma di quel Kean, osservando il centravanti attuale da 14 presenze e 2 gol in questa Serie A, sembra essere rimasto ben poco. Col Verona ha sì procurato l'autogol di Nunez, ma quella sarebbe più da raccontare come occasione mancata. Alla stregua di quelle avute nel primo tempo. E delle altre volte finora in cui è mancato...