Da Rrahmani a Lobotka e McTominay: tre rinnovi imbastiti per il Napoli, la situazione

Al Napoli mancano gli ultimi punti per ufficializzare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, poi in casa azzurra si potrà pensare alla prossima annata. Al di là della questione allenatore (Conte resterà?), c'è da capire anche come cambierà la rosa. Sulla quale la dirigenza sta già lavorando per pensare ad alcuni rinnovi di contratto.

Tre nomi in particolare sono sul tavolo. Sono quelli di Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Scott McTominay.

Per quanto riguarda il centrale di difesa, è già stato firmato il rinnovo da un po’ di settimane (leggi qui) e che va soltanto ufficializzato, fino al 30 giugno 2029. Lobotka ha invece un contratto a scadenza nel 2027, con opzione per continuare assieme fino al 2028. La prospettiva, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere quella di prolungare fino al 2029, visto che lui non avrebbe voglia di cambiare e il Napoli vorrebbe continuare assieme a lui. Questione di dettagli da incastrare dunque.

Per quanto riguarda McTominay secondo il quotidiano il suo agente, Colin Murdock, è stato in città prima della partita con la Roma, a febbraio. La strada per il futuro sarebbe stata già tracciata e anche qui è questione di dettagli prima di allungare il contratto fino al 2030 (o 2031).