Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM

Robinio Vaz è solo il terzo calciatore che la Roma nella sua storia acquista dall'Olympique Marsiglia. Nella serata di ieri il club giallorosso (che oggi ufficializzerà anche l'olandese Malen) ha reso noto l'arrivo dall'OM dell'attaccante classe 2007 a titolo definitivo, una operazione da 25 milioni di euro bonus compresi. "Sono molto contento di essere qui. Gasperini è un allenatore molto offensivo e io, essendo un attaccante, sono felice di far parte della sua squadra e del progetto di questo club", ha dichiarato il calciatore francese.

E' l'acquisto più costoso che la Roma definisce dall'OM, come detto il terzo calciatore che fa questo passaggio e in tutti i casi si tratta di calciatori offensivi. Il primo fu un pioniere dei trasferimenti internazionali, si tratta di Enersto Tomasi. Classe 1906 di Ventimiglia, fu riportato in Italia dal club giallorosso nel 1933 dopo le sue avventure in Francia con le maglia di Nizza e OM.

Giocava a Marsiglia prima del trasferimento alla Roma anche il centravanti egiziano Mido. La società giallorossa allora capeggiata da Franco Sensi lo portò in Italia nel luglio 2002 per 13 milioni di euro: fu un clamoroso flop, tredici presenze e nessun gol prima del suo trasferimento al Tottenham.

Più nutrita la lista di calciatori che hanno fatto il percorso inverso. Si parte negli anni novanta col trasferimento nell'OM di Tapie di una delle stelle giallorosse: era l'estate 1992 e Rudi Völler, dopo cinque stagioni nella Capitale, si trasferì nel club francese con cui vinse subito la Coppa dei Campioni.

Più recenti tutti gli altri trasferimenti. Nel 2016 il prestito di William Vainqueur, nel 2018 Kevin Strootman si trasferì all'OM per 25 milioni di euro. L'estate 2021 fu quella del passaggio in Francia di Pau Lopez e Cengiz Under, calciatori poi riscattati un anno più tardi per una cifra complessiva di poco inferiore ai 25 milioni. Infine nell'agosto 2022 ci fu il passaggio del centrocampista francese Jordan Veretout dalla Roma al Marsiglia per 12.5 milioni di euro.