Da Udine all’Udinese, la Fiorentina torna a vincere in Serie A: l'ultima volta c'era Palladino

Sembra passata una vita dall’ultima volta in cui la Fiorentina aveva vinto una partita di Serie A, prima del roboante 5-1 di questa sera all’Udinese, senza dubbio agevolato dal cartellino rosso precocissimo, ed evitabile, rimediato dal portiere dei friulani Okoye. Qualcuno, affidandosi alla semplice memoria, potrebbe non riuscire a ricordare al volo dell’ultima vittoria viola in Serie A prima di oggi. Anche perché sono passati 210 giorni.

Stavolta la Fiorentina ha battuto l’Udinese, l’ultima vittoria era stata contro… l’Udinese. Era il 26 maggio 2025, l’ultima giornata della scorsa Serie A e con il successo sofferto e strappato con i denti (risultato finale di 2-3) dalla squadra toscana, sulla cui panchina sedeva Raffaele Palladino, che nel mentre ha fatto in tempo ad abbandonare la sua carica, riposarsi e aggiornarsi professionalmente per 5 mesi, e infine tornare in sella sulla panchina di un’altra squadra, nello specifico l’Atalanta. Dopo di lui è subentrato Stefano Pioli, esonerato a novembre e sostituito da Vanoli, al quale è riuscita l''impresa' prima della fine del 2025.

Certo, nel mentre la Fiorentina qualche altra vittoria l’ha trovata, grazie alla Conference League, ma nemmeno nella Fase campionato della terza competizione europea per club il cammino dei toscani è stato particolarmente brillante, tanto che per approdare ai playoff dovrà affrontare una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Sia in Europa che in campo nazionale, insomma, la Fiorentina è chiamata a dare decisamente di più.