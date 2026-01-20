Dal mercato alla chance con l'Arsenal da titolare: Chivu punta sul leone Acerbi

Francesco Acerbi, che il 10 febbraio compirà 38 anni, sarà fra i giocatori titolari nella sfida che l'Inter sta per affrontare a San Siro contro l'Arsenal. Una sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia, visto che il centrale italiano è stato preferito a Yann Bisseck per affiancare Manuel Akanji e Alessandro Bastoni nel reparto arretrato. Non che sia poi una novità per Cristian Chivu il fatto di puntare su di lui, che era subentrato anche contro l'Udinese a gara in corso, dopo aver disputato tutti i 90 minuti contro il Lecce.

Di certo però è un segnale di fiducia forte per un giocatore che, nelle scorse settimane, è stato molto chiacchierato anche in sede di mercato. Come noto infatti l'Al Hilal lo aveva puntato nell'ambito delle discussioni con l'Inter per Joao Cancelo - così come Stefan De Vrij - anche se alla fine non se ne è fatto nulla.

Si tratta della seconda volta in stagione per lui da titolare in Champions (contro il Liverpool aveva disputato solo l'ultima mezz'ora). In campionato 13 presenze per lui, delle quali 11 da titolare.

Commentando la scelta a Sky Sport, Chivu ha spiegato: "Se conta l'esperienza in queste partite? Conta la responsabilità, l'atteggiamento, la voglia di essere dominanti, la serenità e la responsabilità da trovare. Si gioca sulla qualità, sugli errori e su viso aperto dove due squadre forti hanno voglia di portare a casa la partita".