Holm: "La Juve è un club enorme. Essere qui è un gran motivo di orgoglio"

Emil Holm, neo giocatore della Juventus, ha rilasciato la sua prima intervista da bianconero ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole a partire dal suo pensiero sulla Juve: "È un club enorme e per me è un grande motivo d’orgoglio essere qui".

Ci racconta le sue caratteristiche?

"Sono un giocatore che dà sempre il massimo per la squadra. Penso di avere un buon cross e di essere affidabile anche in fase difensiva".

Una chance importante per la sua carriera…

"Per me è un’opportunità enorme. La Juventus è un sogno che avevo fin da bambino. Voglio aiutare la squadra e mettermi al servizio dei miei compagni".

I suoi hobby?

"Mi piace guardare film, soprattutto quelli tra gli anni ’90 e 2000. Poi stare con la mia fidanzata, fare una passeggiata in città e godermi il tempo libero".

Cosa pensa della Juventus guidata da Luciano Spalletti?

"La squadra è molto forte e molto organizzata. Mi piace il modo in cui gioca, il fatto di alternare la difesa a tre e a quattro. Ci sono tante cose positive nel loro stile di gioco".

Un messaggio ai tifosi…

"Ciao a tutti, non vedo l’ora di vedervi presto all’Allianz Stadium".