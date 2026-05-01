Non solo Nico Paz, l'Inter sogna anche Palestra. Fuori Dumfries e Luis Henrique per prenderlo

Non solo Nico Paz, l'Inter sogna anche l'acquisto di un altro giovane talento con cui alzare il livello della rosa nella prossima stagione. Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, l'altro grande obiettivo dei nerazzurri è il laterale Marco Palestra (33 presenze, un gol e quattro assist finora in stagione). In prestito al Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta, il classe 2005 è stato apprezzato pubblicamente appena qualche giorno fa dal ds Ausilio e, oltre all'Inter, ha attirato inevitabilmente l'interesse delle big di mezza Europa.

Il suo arrivo resta però strettamente legato al futuro di Denzel Dumfries, che ha una clausola da 25 milioni e potrebbe quindi salutare Milano in estate per provare un altro campionato. Altri soldi potrebbero arrivare poi dall'addio di Luis Henrique, nel mirino del Bournemouth a gennaio e destinato con ogni probabilità a partire. La doppia cessione di Dumfries e Luis Henrique permetterebbe alla Beneamata di avere la liquidità necessaria per sferrare l'assalto decisivo all'Atalanta.

Ad affiancare Palestra - conclude il quotidiano - potrebbe essere poi un giocatore già presente nella rosa di mister Chivu: Andy Diouf, nel caso in il tecnico rumeno lo convincesse a trasformarsi definitivamente in un esterno destro. Il classe 2003 è arrivato la scorsa estate per una ventina di milioni di euro e dovrebbe restare all'Inter anche nel 2026-27.