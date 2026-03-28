Napoli, dalla Turchia: Lang sta convincendo, il Galatasaray verso il riscatto. Le cifre

Arrivano indicazioni chiare sul futuro di Noa Lang: il Galatasaray ha scelto di puntare ancora sull’esterno olandese, approdato a stagione in corso dal Napoli. Dopo i primi mesi in giallorosso, il club turco ha maturato una valutazione positiva, decidendo di confermarlo nei propri piani anche in prospettiva. In Turchia Lang si è ritagliato uno spazio importante, conquistando rapidamente la fiducia dell’ambiente e l’apprezzamento dei tifosi. Il suo impatto è stato considerato significativo, al punto da convincere la dirigenza a proseguire su questa strada.

Il Galatasaray riscatta Lang?

L’operazione, definita nel mercato di metà stagione, ha portato il giocatore in Turchia con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un’opzione di riscatto fissata a 28 milioni. Un investimento rilevante che il Galatasaray sembra ora intenzionato a valutare concretamente.

Il contributo di Lang alla causa Galatasaray

Sul campo, Lang ha collezionato 11 presenze ufficiali, mettendo insieme 2 gol e 2 assist. Numeri che, uniti alle prestazioni offerte, hanno avuto un peso nella decisione finale dello staff tecnico. Segnali chiari, dunque: il futuro dell’olandese potrebbe essere ancora a Istanbul, con il Galatasaray pronto a scommettere sulla sua crescita anche nella prossima stagione.