…con Oscar Damiani

“Il derby di Milano? Mi auguro come tutti gli appassionati di vedere una bella partita. Speriamo nei gol, l’Inter ha qualcosa in più ma il Milan è capace di ribaltare i pronostici”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Ormai lo Scudetto per l’Inter sa di formalità.

“L’Inter è avanti e può permettersi qualche defezione perché le alternative sono di alto livello”.

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

“Sono due squadre di alto livello, ma manca qualche campione. Sono due buone squadre, qualche calciatore faccia la differenza. Con qualche ritocco possono essere protagoniste”.

E la Juve?

“Quest’anno l’obiettivo è andare in Champions. Poi c’è bisogno di qualche campione in più per competere per lo Scudetto”.

Vlahovic può restare?

“Se sta bene è un giocatore forte. Ma al di là delle condizioni economiche deve rimanere per essere protagonista e con la giusta convinzione. Per giocare bene devi essere felice di giocare in un determinato posto”.

Conte lascerà Napoli?

“No. Penso che possa rimanere. Mi sembra che il rapporto con la proprietà e la città ci sia”.