TMW Danilo sotto la curva dello Stadium: "Nessuno mi toglierà mai la maglia della Juve dal cuore"

All'Allianz Stadium questa sera c'è anche l'ex Danilo . Lo storico capitano della Juventus ha parlato così ai tifosi bianconeri prima del fischio d'inizio del match contro il Lecce: "Buonasera bianconeri, è bello avere l’opportunità di ritrovarvi dopo un anno emozionante per me e per la Juventus. Ci tenevo a tornare qua per ringraziarvi di persone perché siete quelli che mi hanno spinto a superare tutte le difficoltà. Sono andato via da un anno però nessuno mi potrà togliere questa maglia dal cuore. Grazie mille".

Immediata e affettuosa la risposta della curva della Vecchia Signora, che ha intonato il coro: "Danilo sotto la curva". Il brasiliano, oggi al Flamengo, è andato a ricevere l'omaggio dei suoi ex sostenitori direttamente sotto la curva, sfilando insieme ai figli. "Danilo uno di noi", il coro dei tifosi.