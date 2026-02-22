Marcolin sul gol annullato al Napoli: "Muscoli contro muscoli, non capisco qual è il contatto"

Dario Marcolin, ex calciatore tra le tante del Napoli che oggi lavora per DAZN, ha commentato l'episodio del gol annullato a Gutierrez nel secondo tempo del match di Bergamo, poi vinto dall'Atalanta per 2-1. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Non riuscivo a capire qual era il contatto, era muscoli contro muscoli. La cosa che mi ha meravigliato è come velocemente l'arbitro sia andato a dare una definizione immediata dell'episodio. Forse è l'assistente che abbassandosi con le gambe segue l'episodio e richiama Chiffi".