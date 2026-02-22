Occhi a Bergamo, Marcolin: "Il Napoli deve cementare la Champions. Atalanta, tutto in 3 giorni"
Tutto pronto a Bergamo: l'Atalanta ospita il Napoli in una gara d'alta quota. Da un lato la squadra di Palladino vuole continuare la propria scalata in classifica per centrare un piazzamento europeo, dall'altra quella di Conte vuole rimanere in scia delle rivali davanti, respingendo al contempo le squadre che spingono alle sue spalle.
Queste le parole dell'ex calciatore, Dario Marcolin, nel prepartita di DAZN: "Entrambe le squadre sono votate all'attacco. Per il Napoli cementare zona Champions. La possibilità è di concentrarsi sul campionato e finire con un piazzamento Champions che tanto vuole Antonio Conte.
Poi sull'Atalanta, ha spiegato: "L'Atalanta in 3 giorni si gioca il futuro. La gestione delle forze è importante per la squadra di Palladino. Champions? Deve ribaltare il risultato, dovrà fare un primo tempo all'attacco".