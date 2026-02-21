Marcolin: "Lazio, occhio alle ripartenze del Cagliari: la Juventus ne sa qualcosa"

Dario Marcolin, ex giocatore e ora commentatore sportivo, ha parlato ai microfoni di LazioPress in vista del match tra Cagliari e Lazio (due squadre di cui ha vestito la maglia nel corso della sua carriera): "Io ho visto il Cagliari in casa parecchie volte. Quella rossoblù in casa è una squadra aggressiva che ti regala poco spazio, che riparte molto bene in contropiede".

"Le difficoltà - prosegue Marcolin - possono essere quelle, la Lazio che attacca e il Cagliari in contropiede. La Juve ha pagato queste ripartenze a proprie spese. Per quanto riguarda la Lazio, deve fare una partita intelligente, una partita tattica e provare a giocare nella metà campo del Cagliari. È ovvio che giocare in Sardegna non è mai facile, però il risultato dipende dalla Lazio".

Chiusura su alcuni singoli della formazione di Pisacane: "Nel Cagliari mi piace Gaetano, che è un giocatore che ultimamente sta facendo il regista, ma nasce come numero 10. Ha i piedi buoni ed è quello che fa un po' la differenza. L'altro è Palestra, scuola Atalanta, perché è un giocatore che sulla fascia destra sta facendo cose straordinarie e le deve mantenere. Quelli sono i due giocatori che oggi hanno qualcosa in più insieme al portiere Caprile".