Juventus, prima il Pisa poi la firma: la prossima settimana in arrivo il rinnovo di Spalletti

Ci siamo. La firma del contratto potrebbe arrivare a breve. Non ci pensa al momento Luciano Spalletti. L'obiettivo dell'allenatore della Juventus ovviamente è la sfida contro il Pisa di questa sera. I bianconeri infatti sono alla ricerca di un posto nella prossima Champions League e la lotta è senza dubbio serrata. Con la Roma momentaneamente quarta, ed impegnata domani sera a Genova contro il Genoa, c'è anche il Como di Cesc Fabregas, vittorioso proprio allo Stadium nello scontro diretto, a rendere più emozionante la lotta.

Ieri in conferenza stampa è stato molto chiaro: "Conta l’obiettivo, poi pensare al futuro ne parleremo, ora questa settimana. Però siamo legati a quello che è questo periodo, siamo legati a tutto, e poi ne parleremo di quello che sarà il mio futuro, il futuro della Juventus, con tutta tranquillità, senza pressione o stress. Conta quello che sta facendo la squadra, per tutti e per tutto. Conta la voglia che metterà la squadra, contano un po’ di risultati e conta quella che è la programmazione di un futuro".

E, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la prossima settimana è fissato l'incontro con la dirigenza. Per chiudere un cerchio aperto al suo arrivo nella Torino bianconera. Prima però c'è il Pisa, poi la firma sul contratto di fatto ormai annunciata.