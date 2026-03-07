Dalla difesa alla fascia passando per il sogno Nico Paz: i nomi per la restaurazione dell'Inter

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione in casa Inter in vista della prossima stagione. Potrebbero essere diversi i cambiamenti che il club di viale della Liberazione potrebbe attuare per rinforzare la rosa ma soprattutto per sostituire quegli elementi che in estate potrebbero salutare. Infatti si legge che i giocatori in scadenza saluteranno quasi certamente: saranno Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian mentre Mkhitaryan potrebbe ancora avere qualche timida speranza di poter rinovare il proprio contratto.

Dalla porta alla difesa

La restaurazione nerazzurra partirà ovviamente dalla porta con Guglielmo Vicario in cima alla lista dei desideri. Il portiere del Tottenham è corteggiato anche dalla Juventus con le alternative per Marotta che sarebbero Elia Caprile del Cagliari passando per Hornicek del Braga, Aubolu del Friburgo, Bento dell’Al Nassr e Lunin del Real Madrid. In difesa si parla di Solet dell’Udinese o Muharemovic del Sassuolo mentre per l’esterno piacciono Palestra e Norton-Cuffy ma tutto dipenderà dall’addio di Dumfries.

Il sogno per la trequarti

Non è escluso infine che possa anche arrivare un elemento di fantasia. Il sogno, sempre secondo il quotidiano, è Nico Paz qualora Thuram, valutato 60 milioni, dovesse cambiare squadra. Le alternative sono Arda Guler del Real e Moussa Diaby dell’Al Ittihad.