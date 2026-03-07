TMW Georgatos su Douvikas: "Cresce grazie al gioco del Como. Voglio vederlo in una big"

L'ex terzino sinistro dell'Inter, Grigoris Georgatos, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della crescita dell'attaccante del Como, Tasos Douvikas.

Che ne pensi del tuo connazionale Douvikas? Quest'anno è esploso.

"Mi piace molto ciò che sta dimostrando quest'anno. Ovvio che giocare nel Como è una cosa, alzare ulteriormente l'asticella - pur se il Como è una società molto ambiziosa - è un'altra. Sicuramente si è evoluto nel tempo, da quando è partito dalla Grecia. Lo facilita il fatto che il Como giochi in questo modo. Fabregas ad inizio stagione prediligeva Morata, ora c'è stato un sorpasso. Tasos è stato molto abile nel guadagnare spazio, vedo una grande sintonia con i compagni e con Nico Paz in particolare. Per un eventuale salto in una squadra come l'Inter, la Juventus o il Milan vedremo se sarà bravo, eventualmente, a mantenere questo livello. Io credo in lui".

Il Milan in caso di vittoria può riaprire la lotta Scudetto?

"L'Inter è la squadra più forte, quella che ha fatto vedere le cose migliori e con una continuità che non ha nessuno. Il vantaggio, anche nel caso in cui diventasse di 7 punti, sarebbe molto difficile da sperperare. Per me il campionato è finito in tal senso".

Nel tuo ruolo oggi c'è Federico Dimarco: è il più forte del mondo nel ruolo?

"In questo momento sì. Ha fatto vedere di essere proprio forte forte. È quello che sta giocando meglio di tutta l'Inter in questa stagione, fa assist e gol a raffica. Pur nascendo terzino, è molto offensivo e diventa quasi un'ala aggiunta per la squadra di Chivu".

Ti saresti divertito in questa Inter? Con Lautaro da servire quanti assist avresti fatto?

"Beh, Lautaro è fra i più forti del mondo, ma io avevo Bobo (sorride, n.d.r.). L'Inter comunque mi diverte, mi piace il suo modo di giocare".