David ha bisogno di continuità nella Juventus? Il messaggio di Spalletti: "Non funziona così"

"È una squadra tosta con molti brasiliani e portoghesi che sanno giocare a calcio. Noi dobbiamo essere bravi a uscire dalla loro pressione". Luciano Spalletti presenta Juventus-Pafos di Champions League in conferenza stampa, ma è inevitabile per il tecnico bianconero tornare sulle criticità emerse nell'ultimo periodo e nel ko del Maradona contro il Napoli.

A partire dalle difficoltà dell'attacco: "I numeri sono quelli non desiderati al momento, sia al livello di risultati che di individualità. Ora ho più conoscenza dei calciatori che ho a disposizione e per me è fondamentale. Poi vedo che sono migliorate alcune cose. Non siamo bravi a ripeterle spesso dentro la partita queste cose che loro hanno, ma sono lì nelle condizioni di essere prese. Le dobbiamo fare di più e riconoscere di più. Ho visto fare belle giocate e buone cose ai nostri attaccanti. Nei 3 gol che abbiamo visto domenica abbiamo fatto un bellissimo gol, per cui se fai quelle cose lì è segno che ce l'hai un po'. L'essenziale è riproporle più spesso".

Jonathan David ha bisogno di continuità? La risposta di Spalletti in conferenza: "David ha bisogno di quante partite? 5? Anch'io avrei bisogno di 5 partite per allenare il Real Madrid, il Barcellona, per far vedere che livello di allenatore sono. Non funziona così. Funziona che tu vai forte a tutti gli allenamenti, dopo due settimane in cui sei andato fortissimo e mi hai fatto vedere che sei meglio, ti do 10 minuti. Giochi bene e ti do un tempo, poi una partita e poi cinque. No che vieni all'allenamento, una volta fai in un modo e una in un altro, e si dice di aver bisogno di giocare per 5 partite. Per cui se lo scrivete bene in modo che lo legga mi fa un favore".