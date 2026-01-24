TMW
Dawidowicz torna in patria: l'ex Verona ha detto no all'Empoli e andrà al Rakow
Paweł Marek Dawidowicz torna in patria. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore polacco ha deciso di firmare infatti col Rakow: accordo tra le parti già trovato fino al 30 giugno 2026.
Il classe 1995, svincolato dopo i sette anni vissuti tra le fila dell'Hellas Verona, era stato cercato all'ultimo pure dall'Empoli, ma ha preferito ripartire dalla sua Polonia anche per questioni di famiglia.
