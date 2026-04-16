De Bruyne "critica" la Serie A, Gabbia vota Allegri per il futuro del Milan: le top news delle 22

Terminati i primi tempi di Europa e Conference League, con il Bologna che è sotto 3-0 in casa dell'Aston Villa, mentre la Fiorentina è sull'1-1 contro il Crystal Palace.

Il Napoli non ha potuto contare su Kevin de Bruyne per troppo tempo, ma adesso che è tornato se lo gode. Il belga è intervenuto a Radio CRC e ha parlato delle differenze tra Serie A e Premier: "In Italia le squadre giocano in modo molto simile tra loro, annullandosi un po' a vicenda, mentre in Inghilterra ci sono molte squadre che giocano in maniera diversa. Giocatori che vanno uomo su uomo e che poi giocano basso o che giocano alto, moduli diversi. In Italia molte squadre giocano a cinque dietro, con il 5-3-2 o il 5-4-1. Direi che il ritmo è la più grande differenza tra Italia e Inghilterra, ma soprattutto per lo stile di gioco. Penso che la Serie A sia molto diversa dalla Premier League, ma devo ammettere che anche quando giocavo con il City molte squadre ci affrontavano con il blocco basso, perché per loro era molto difficile pressarci visto il modo in cui gestivamo la palla. Quando giochi contro queste squadre, devi trovare il modo di trovare gli spazi giusti. Purtroppo non siamo riusciti a farlo contro il Parma ed è un peccato. Ma a volte succede".

Il centrocampista del Genoa Morten Frendrup ha parlato ai microfoni di TMW a margine di un incontro con i tifosi insieme al compagno di squadra Ruslan Malinovskyi al Genoa Store di piazza Banchi, nel centro storico della città: "Una partita molto importante con tre punti pesanti, ma non siamo ancora salvi, ora ci aspetta una importante sfida contro il Pisa. De Rossi? Ho imparato tante cose da lui ed il suo staff, facciamo ogni volta lavoro extra a fine allenamento per migliorare i piccoli dettagli".

Antonio Rudiger esce dai candidati per la Juventus? Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da TMW il centrale difensivo del Real Madrid è orientato a rimanere per un'altra stagione con le merengues, accettando un contratto inferiore rispetto a quello attuale (che gli garantisce circa 10 milioni di euro a stagione) per provare a vincere nuovamente la Champions League. L'annata dei madridisti non è stata all'altezza - finirà senza titoli, con il Barcellona che è lontanissimo in classifica - probabilmente lasciare in questo momento potrebbe influire negativamente sulla sua carriera in blanco.

Al termine di Arsenal-Sporting, intercettato dai microfoni di CMTV, Ivan Marko Benes, agente di Morten Hjulmand, ha risposto ad alcune domande in ottica mercato, con Juventus e Premier League che continuano a monitorarlo: "Non posso parlare di alcun accordo. Morten è nelle mani dello Sporting, sono brave persone, perciò sono sicuro che a un certo punto troveremo una soluzione".

"Allegri è un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo. Ha una gestione dei momenti, belli o brutti, incredibile. Sa sempre che corde toccare, poi sta a noi che scendiamo in campo cercare di assimilare le sue richieste, ma è stata una figura importantissima quest'anno. Tutto il gruppo è contento, siamo molto felici con lui e con il suo staff". Così Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato della permanenza del tecnico Allegri in una intervista esclusiva concessa a MilanNews.it.