De Bruyne entra e segna: inserimento vincente per il 4-1 del Napoli a Monza
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Pierpaolo Matrone
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28.10.2026 22:13Serie A
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Il Napoli cala il poker a Monza. Bell'assist di Lang per l'inserimento di Kevin De Bruyne, subentrato da pochi minuti ad Anguissa: davanti a Tornqvist l'ex Manchester City è freddissimo e infila in rete il quarto gol del suo campionato.
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