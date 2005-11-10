Napoli, Landucci ironico sulle critiche: "Prima il corto muso, ora dicono che subiamo troppo"
Paolo Lora Lamia
Marco Landucci, vice del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 1-4 contro il Monza valevole per la 9^ giornata di Serie A.
Passo avanti anche a livello difensivo?
"Partita molto importante. In questi giorni facevo una riflessione: una volta dicevano ad Allegri che vinceva di corto muso, oggi ci criticano perché prendiamo troppi gol. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, il gol all'inizio ci ha dato fiducia. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima".
Classifica che cambia, anche per le sconfitte di Juve e Milan?
"Dobbiamo guardare noi stessi, abbiamo battuto il Bodo e fatto una bella partita con la Roma. Non scordiamoci che il nostro centrocampo l'abbiamo da poco tempo. Bisogna evitare dei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando e siamo molto soddisfatti. Le partite son difficili, anche stasera e lo sapevamo".
McTominay e Anguissa al top condiziona?
"Le partite si vincono a centrocampo, da quando l'abbiamo ritrovato siamo migliorati. Delle volte ci siamo adattati perché non avevamo giocatori. Nel calcio di adesso devi andare forte e una partita dietro l'altra porta problemi".
Lobotka come sta?
"Non sicuramente bene, gli è rimasta sotto la caviglia. Domani farà gli accertamenti, speriamo che non sia niente di grave".
Avete segnato un po' in tutte le maniere.
"Contento per Milinkovic, ragazzo serio e molto intelligente. Bravo con i piedi e anche a parare. Avevamo preparato gli inserimenti lunghi e l'abbiamo fatto bene. L'importante è aver vinto e ci dà morale per la partita di domenica".
Qualche attacco vi dà più fastidio di altri?
"Son diversi anni che c'è questo tormentone. L'anno scorso per 7 mesi non parlava nessuno, poi hanno iniziato. Per zittire le critiche bisogna vincere le partite. Ognuno può dire la sua e sta a noi decidere chi ascoltare. Abbiamo voglia di allenare, vogliamo combattere, abbiamo una squadra forte e sono sicuro che con questo spirito faremo bene".