Primo tempo equilibrato, la ripresa è tutta del Napoli che ritrova la vittoria: poker al Monza

Il Napoli torna alla vittoria in campionato e lo fa con un netto 4-1 sul campo del Monza. Dopo il 3-3 contro la Roma, gli azzurri ritrovano i tre punti e salgono a quota 14, al sesto posto insieme a Frosinone e Juventus. La squadra guidata per l'occasione da Marco Landucci, vista la squalifica di Massimiliano Allegri, chiude il primo tempo sull'1-1 ma dilaga nella ripresa con Politano, Rafa Marin e De Bruyne. Sorride anche Rasmus Hojlund, che apre le marcature interrompendo un digiuno lungo otto partite. Unica nota negativa l'infortunio di Lobotka, uscito in barella dopo appena un quarto d'ora. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Monza di Juric, che resta a 7 punti e scivola al sedicesimo posto.

Hojlund rompe il digiuno, Varela risponde prima dell'intervallo

Il Monza parte aggressivo e al 2' Birindelli impegna Milinkovic-Savic, ma al primo vero affondo il Napoli passa: al 10' Di Lorenzo trova una splendida verticalizzazione e Hojlund attacca la profondità, battendo Tornqvist con il mancino. Sei minuti più tardi arriva però il problema per Lobotka, costretto a lasciare il campo in barella dopo una brutta torsione della caviglia: al suo posto Gilmour. Politano spreca il possibile raddoppio al 18', mentre Olivera sfiora il palo di testa al 23'. Il Monza cresce e Varela comincia a creare problemi alla difesa azzurra, trovando infine il pareggio al 43': Robinson sfonda sulla sinistra e crossa per il taglio del centravanti, che anticipa Rafa Marin e di testa firma l'1-1, ottavo gol in altrettante partite.

Politano apre la festa: poi Rafa Marin e De Bruyne completano il poker

Nella ripresa Landucci inserisce Marianucci per Rrahmani, ma è ancora Varela a creare il primo pericolo. Al 49', però, il Napoli torna avanti: Mangas perde un pallone sanguinoso vicino alla propria area e Matteo Politano punisce il Monza con uno splendido sinistro a giro. Milinkovic-Savic salva poi sul tentativo di Foe Ondoa, mentre al 62' Tornqvist nega la doppietta a Hojlund. Sul corner successivo Politano pennella per Rafa Marin, che di testa realizza il 3-1 e trova il primo gol in Serie A e con la maglia azzurra. Cinque minuti più tardi arriva anche il poker: Lang serve l'inserimento di Kevin De Bruyne, appena entrato al posto di Anguissa, e il belga davanti al portiere non sbaglia. Il Monza prova a reagire con Zeballos, fermato da Milinkovic-Savic, ma il Napoli gestisce senza affanni il finale e porta a casa una vittoria pesante per rilanciare la propria classifica.