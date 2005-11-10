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28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
28.10.2026 00:00Accadde Oggi...
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Il 28 ottobre del 1984, a San Siro, si gioca il derby. Il Milan di Nils Liedholm affronta l'Inter di Ilario Castagner. I rossoneri non vincono da sei anni una stracittadina e vanno subito in svantaggio, gol di Altobelli. Alla mezz'ora però è il compianto Di Bartolomei a livellare la gara, uno a uno.

Sovrastato Collovati

Velocemente si arriva fino all'ora di gioco. Quando un cross dalla destra di Virdis va verso la testa di "Attila" Hateley che, in volo, si alza sopra Fulvio Collovati: il difensore era il simbolo della rivalità fra Milan e Inter, visto che dopo la retrocessione dei rossoneri aveva deciso di fare il salto del Naviglio, passando in nerazzurro. Il colpo di testa conseguente è un ricordo incastonato nella mente di qualsiasi tifoso calcistico, non solo quelli milanesi.

Mark Hateley, qualche anno fa, ha parlato di quel gol iconico. “Ho visto arrivare il pallone e mi sono buttato, saltando più in alto possibile. Conservo due grandi foto di quel gol sul mio muro di casa, una in bianco e nero e una a colori”

Milan - Inter 2-1

Marcatori: 10’ Altobelli, 33’ Di Bartolomei, 63’ Hateley

Milan
Terraneo, F. Baresi, F. Galli, Battistini (32’ A. Icardi), Di Bartolomei, Tassotti, Verza, Wilkins, Hateley, Evani, Virdis.
A disposizione: Nuciari, Russo, Manzo, Scarnecchia.
Allenatore: Nils Liedholm

Inter
Zenga, Bergomi, G. Baresi, Mandorlini, Collovati, Bini, Causio (46’ Pasinato), Sabato, Altobelli, Brady, Rummenigge.
A disposizione: Recchi, Marini, Cucchi, Muraro.
Allenatore: Ilario Castagner

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