Udinese, Okoye: "Abbiamo bisogno di punti. Il rigore? Istinto"
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Francesco Servino
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ieri alle 22:53Serie A
autore Francesco Servino
28.10.2026 22:53Serie A
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Il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Parma, nella quale ha parato un rigore a Bernabé: “Volevamo vincere, abbiamo bisogno di punti. Oggi un punto va bene. Dobbiamo pensare alla prossima partita”.
Avevi studiato il rigore?
“No, è stato istinto. Studio sempre i giocatori avversari ma è stato l’istinto”.
Il problema dell’Udinese finora?
“Siamo un po’ sfortunati, ma anche oggi abbiamo visto quanto è importante un giocatore come Zaniolo, che fa la differenza. Abbiamo bisogno di lui, ci dà molto”.
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