Udinese, Okoye: "Abbiamo bisogno di punti. Il rigore? Istinto"

Il portiere dell'Udinese Maduka Okoye ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Parma, nella quale ha parato un rigore a Bernabé: “Volevamo vincere, abbiamo bisogno di punti. Oggi un punto va bene. Dobbiamo pensare alla prossima partita”.

Avevi studiato il rigore?

“No, è stato istinto. Studio sempre i giocatori avversari ma è stato l’istinto”.

Il problema dell’Udinese finora?

“Siamo un po’ sfortunati, ma anche oggi abbiamo visto quanto è importante un giocatore come Zaniolo, che fa la differenza. Abbiamo bisogno di lui, ci dà molto”.