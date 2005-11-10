La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...

L'interrogativo si propone e ripropone a ogni capolavoro della Lazio di Gennaro Gattuso. Ieri il game set match sul campo del Sassuolo, e pure i neroverdi meritano adesso una riflessione, perché stanno perdendo e male troppe gare per non esser considerati una squadra in crisi. "Non sono abituato a stare così in alto", dice intanto Rino, e a questo proposito basta con Ringhio. E' allenatore che sa quel che fa, quel che vuole, che fa giocar bene la Lazio. Aveva grinta e carattere e carisma da giocatore? Bene, lo sappiamo. Ma adesso sta dimostrando d'avere un piano gioco, una strategia, e vivaddio non è solo 'garra' e quel che l'ha connotato nel bene e poi da tecnico nel male. Perché le etichette sono dure a morire, sicché lanciamo l'appello. Basta con Ringhio. La sua Lazio durerà? Non è dato saperlo. Ha avuto ottime stagioni, poi buone stagioni, poi crolli e 'ferite aperte' in carriera, leggi al capitolo Nazionale italiana. Questo è il suo punto più alto, la stagione che merita da una vita. Perché lì sì che ringhia, che non ha mai mollato.

Può essere il Leicester d'Italia?

Sì e no. Bravo, pavido, direte. E allora, argomentiamo. Le favole non puoi mai vederle finché non arrivano tra le pagine del libro della vita, il Leicester fece così. Dilly ding, dilly dong, e via di corsa verso il titolo. Le similitudini ci sono: una squadra a cui nessuno darebbe un singolo penny, una rosa ripescata e rilanciata in tanti singoli. Rivincite, Davide Frattesi e Tijani Noslin, ma pure Christos Mandas e Reda Belahyane e molti altri. Una squadra così, senza obblighi di volare, riesce a decollare più a cuor leggero e poi una volta in cielo, se riesce a planare, allora valla a prendere. Le Foxes ci riuscirono ma nella storia del calcio di miracoli così non ce ne sono quasi più.

Le tre controindicazioni

La Lazio è stata brava a rialzarsi dall'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova davanti a un Olimpico deserto. "Le mazzate non vanno dimenticate", ha detto Gattuso ieri sera. Già. Deserto. Lontani da Roma non possiamo capire l'amore e i sentimenti del pubblico biancoceleste, i 25mila scesi per le strade lo scorso 2 luglio a chiedere a Claudio Lotito di liberare la Lazio. Sicché alziamo le mani sui giudizi, solo che a lungo andare questi spalti deserti a Roma rischiano di essere un boomerang, proprio in un momento così bello. Vale la pena? Altro: il calendario per adesso ha sorriso alla Lazio, la vittoria pesantissima è stata quella contro la Juventus di Torino, il pari contro il Milan è stato contro i rossoneri in un momento di ampia difficoltà e nelle prossime dovrà ancora affrontare il Napoli, la Roma, il Como e l'Inter oltre ad altre formazioni in forma come il Frosinone e il Torino e chi cerca riscatto come Atalanta e Fiorentina. Poi il terzo punto. La rosa corta. Non troppe alternative, nei ruoli focali, anche se Gattuso è bravo a far ruotare gli uomini al posto giusto. Come sbloccare la questione coi tifosi? Risolvendo il terzo punto. Chissà che gennaio non sia il primo clamoroso mese dove Claudio Lotito libererà... Il portafogli. Investendo. Come merita un sogno.