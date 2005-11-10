Mbangula da impazzire, il Bologna espugna San Siro: 2-4 sul Milan al primo ko in campionato

Alla fine arriva la prima sconfitta in campionato per il Milan. Inaspettata, dolorosa e che mette in evidenza tutti i limiti di una squadra che ancora una volta quando deve dare continuità di risultati cade per terra. Il Bologna centra l'impresa, espugna la San Siro rossonera dopo 10 anni e si conferma squadra da trasferta: terzo successo in campionato, tutti lontano dal Dall'Ara. E risale vertiginosamente la classifica.

Mbangula MVP alla prima da titolare

Eroe della serata Samuel Mbangula: arrivato in fretta e furia il 1° settembre per rimpiazzante il partente Jonathan Rowe, il belga è stato al limite dall'essere tacciato come oggetto misterioso. Questa sera, alla prima da titolare, segna una tripletta. Il primo arriva dopo 8': pressing vincente di Zortea su Musah sulla trequarti, Pobega prosegue l'azione e serve nuovamente l'esterno destro che va sul fondo e mette in mezzo per il Mbangula che liberissimo in area colpisce e supera Maignan.

Cisse show per l'illusorio 2-1. Tomori si fa male

Amorim cambia qualcosa rispetto a Udine e quella più rilevante riguarda Cisse che gioca al posto di Pulisic. E il classe 2006 tra il 14' e il 27' fa due gol. Il primo su svarione di Theate che gli consegna la palla del pari, il secondo su uno splendido assist di Tomori che lo trova libero di colpire col sinistro. Proprio Tomori, tra i migliori in campo, nei minuti finali si tocca la coscia ed è costretto a dare forfait, aggravando una situazione infortunati che mette il Diavolo in emergenza.

I cambi ribaltano tutto. Mbangula si porta il pallone a casa

E proprio i cambi fanno la differenza: ma per il Bologna, con Miranda che entra e contribuisce a controribaltare la partita dal 60' al 62': prima una punizione che finisce addosso a Bartesaghi e poi in gol, poi con un assist dalla sinistra per Mbangula che si libera di un altro neo entrato come Diawara e col destro deposita in rete. Nell'arrembaggio finale del Milan alla ricerca del 3-3 arriva il 2-4 in contropiede: Camarda perde un pallone, Pobega agevola per Odgaard che si invola e mette in mezzo per il belga che liberissimo mette il pallone in rete. Sipario.