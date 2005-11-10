Ambrosini duro: "Juventus bruttissima. Vedo poco gruppo e non c'è personalità"

“Bruttissima”. Massimo Ambrosini, seconda voce di Dazn per Genoa-Juventus, commenta così la Juventus vista a Marassi: “Soprattutto nel primo tempo, sovrastata dall’intensità, dalle energie, dal Genoa. Nel secondo tempo la partita è stata più in equilibrio, ma la Juventus non ha mai dato l’impressione di poterla rimettere in piedi”.

Quanto al Genoa: “Eccellente, e non solo per quello che ha proposto. Ha avuto il coraggio di affrontare una squadra, seppur in difficoltà, ma con idee, gioco, carattere. Si porta a casa una vittoria strameritata. È una squadra che è sempre stata dalla parte di Daniele (De Rossi, ndr), ma ha saputo aspettare. L’anno scorso aveva finito in crescendo, nonostante i punti raccolti non fossero tanti”.

Tornando alla Juventus: “Io vedo un gruppo in difficoltà. Non vedo tantissimo un gruppo, più che altro non vedo la personalità necessaria per provare a uscire da una situazione difficile. Alla Juventus mancano tanti giocatori e in questi casi ci vuole qualcosa in più: nel primo tempo di Lecce si era visto, oggi no”.