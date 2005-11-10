Serie A, la classifica aggiornata: Napoli aggancia Juve, ma la coppia di testa è a 11 punti
Gaetano Mocciaro
Il Napoli rialza la china e agguanta la Juventus, sconfitta dal Genoa. Bianconeri in crisi ed è impressionante come dopo sole 9 giornate il distacco dalla coppia di testa sia di 11 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 25
2. Lazio 25
3. Roma 21
4. Como 20
5. Milan 18
6. Napoli 14
7. Frosinone 14
8. Juventus 14
9. Torino 13
10. Cagliari 13
11. Bologna 11
12. Atalanta 10
13. Genoa 10
14. Lecce 9
15. Sassuolo 8
16. Monza 7
17. Udinese 5
18. Parma 5
19. Fiorentina 4
20. Venezia 3
SERIE A - 9ª GIORNATA
Sassuolo - Lazio 2-6
2' Taylor (L), 7' aut. Sutalo (S), 13' Isaksen (L), 16' Floriani (L), 43' Esposito (S), 45+1' Zaccagni (L), 56' e 65' Noslin
Roma - Cagliari 4-2
10' rig. Nzola (C), 15' Lulli (R), 22' Pisilli (R), 81' Maldini (C), Mora (R), 87' Malen (R)
Torino - Como 1-3
24' Adams (T), 81' Ramos (C), 87' Paz (C), 90+2' Baturina (C)
Milan - Bologna 2-4
8', 62' e 86' Mbangula (B), 14'e 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (B)
Parma - Udinese 0-0
Venezia - Inter 0-2
80' aut. Moreno, 82' aut. Halhal
Genoa - Juventus 2-0
12' Ehizibue, 28' Baldanzi
Monza - Napoli 1-4
10' Hojlund (N), 43' Varela (M), 48' Politano (N), 62' Rafa Marin (N), 67' De Bruyne (N)
Frosinone - Lecce
29 ottobre, ore 18.30, DAZN
Fiorentina - Atalanta
29 ottobre, ore 20.45, DAZN