Pisa, Bianco: "Preso gol in situazioni strane, bravi a non perdere la testa"

Secondo pareggio consecutivo per il Pisa, ancora in rimonta: stavolta per 3-3 contro la capolista Palermo nel big-match della 9 ^ giornata giocato questo pomeriggio alla "Cetilar Arena". Al termine del confronto si è presentato in sala stampa il tecnico Paolo Bianco, ecco le sue dichiarazioni raccolte da pianetaserieb.it.

"Abbiamo subito gol in tre situazioni strane. Io penso che tutte le cose accadono per un motivo, significa che dobbiamo ancora imparare qualcosa. Ma siamo stati bravi comunque a non perdere la testa dopo la rimonta subito, i ragazzi hanno testa e cuore. Secondo me abbiamo iniziato bene il secondo tempo, non c'è mai stata un'inerzia a favore del Palermo. Avevamo davanti una squadra forte che lavora insieme da più tempo".

Poi prosegue: "Noi stiamo portando avanti un percorso. Il nostro vero campionato è iniziato dopo la sosta. Oggi è giusta la distanza dalla vetta. La stagione comunque è lunga, può succedere di tutto. Noi dobbiamo pensare solo a migliorare ulteriormente. Io ho uno staff forte, durante la sosta abbiamo cambiato qualcosa. Abbiamo fatto dei lavori diversi e siamo sulla strada giusta. Tramoni? Da domani tornerà a lavorare con la squadra”.