Venezia, Nicola evita la polemica: “Non sono d’accordo con l’arbitro, ma lo accetto”

Davide Nicola, allenatore del Venezia, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 2-0 in casa con l’Inter: “Io sono qui da pochi giorni, oggi ho visto lo spirito che volevo che la squadra avesse e il tipo di organizzazione che voglio. A Genova secondo me abbiamo prodotto i numeri per farla nostra e sono stati bravi loro a farla loro. Ho visto una partita a due tempi, con una buona fase in entrambe le frazioni. Andiamo avanti, abbiamo un calendario tosto che ci ha spinto ad accelerare quello che serve fare”.

Tante proteste arbitrali, ma ha cercato di mantenere la calma…

“Io voglio essere coerente con i miei ragazzi. La gestione dell’emozione ha la sua importanza, anche a me verrebbe da fare dell’altro… Io stasera non sono d’accordo sull’interpretazione, ma l’accetto: si ha fiducia di tutti quelli che partecipano a questo meraviglioso sport. Si può non essere d’accordo, ma si ha fiducia”.

A che punto è il suo Venezia?

“Io sono entrato con una mia idea, vediamo cosa ne tireremo fuori. Il modo di stare in campo lo conosco e l’ho usato anche in passato. Non dobbiamo distogliere il focus da quello che effettivamente ci manca”.

Le dinamiche lì davanti?

“Le gerarchie sono quelle che avete visto. Non vedo l’ora di vedere Rrahmani. Io do fiducia, poi il giocatore deve sfruttarla. La produzione di occasioni c’è, si tratta di essere meno frenetici: è il caso di Busio, che intanto si è procurato un’occasione importantissima. Arriverà a farlo. Io ho sempre grande fiducia, non credo che mettere una pressione non produttiva possa dare vantaggi”.