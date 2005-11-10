Il secondo 0-0 è 'alla vecchia maniera': meglio l'Udinese, ma che rimpianto per il Parma

Al Tardini è l'Udinese a fare la partita, che hanno delle belle occasioni per passare in vantaggio con Zaniolo, Davis, Ekkelenkamp e Unai Gomez. Il rimpianto maggiore, però, è tutto per il Parma, con Bernabé che si lascia ipnotizzare da Okoye e fallisce al 68' il calcio di rigore. Al 90 è 0-0.

Udinese pimpante, Davis lamenta un rigore

L’Udinese parte forte e si affida al suo uomo più atteso, Nicolò Zaniolo, che dopo appena cinque minuti sfiora la traversa con un sinistro insidioso. Al 14’ i friulani ripartono grazie a un pallone perso da Sierre: Davis si invola in area e serve Kamara, che però spreca da buona posizione calciando a lato. Il Parma si fa vedere soltanto al 43’, quando Britschgi crossa dalla destra e Carboni, arrivando sul secondo palo, colpisce di testa senza inquadrare la porta per pochi centimetri. Nel finale è ancora l’Udinese a rendersi pericolosa con Bertola, che dal limite trova una grande risposta in tuffo di Daffara. Non mancano le proteste friulane intorno alla mezz’ora: su un cross dalla destra, Davis viene vistosamente trattenuto da Troilo in area. L’Udinese invoca il rigore, ma l’arbitro Massa lascia correre e il silent check conferma la decisione di campo.

Bernabé sbaglia dagli undici metri

Nonostante un ritmo meno frenetico della prima frazione, le azioni più pericolose sono tutte nel secondo tempo: al 60' Zaniolo pesca nel cuore dell'area Davis che calcia di prima intenzione trovando la provvidenziale respinta di Troilo che esulta come se avesse segnato. Al 67' il corner di Valeri trova un Okoye non perfetto, con la palla che gli sfugge dalle mani. La sfera arriva a Troilo che calcia di prima intenzione trovando la respinta con il braccio di Abankwah, per Massa non ci sono dubbi: è rigore. Sul dischetto però Okoye si fa perdonare dall'errore e respinge il tentativo di Bernabé. L'ultime azioni pericolose è ancora di marca ospite: il cross di Kamara è perfetto per l'inserimento di Ekklenkamp che impatta da pochi passi senza dar forza al pallone che viene calciato lontano da Troilo prima che varcasse la linea di porta. Pochi secondi dopo Unai Gomez prende il tempo a tutti di testa ma la palla viene respinta da un grande intervento di Daffara.