Galliani scende in campo, Malagò risponde: per il commissario è vicina la candidatura della A

Adriano Galliani è in corsa, quasi ufficialmente. Domani partirà la candidatura di Assocalciatori e Assoallenatori, che oggi hanno fatto trapelare la disponibilità a “lanciare” l’ex amministratore delegato del Milan per le elezioni FIGC, in programma il 14 dicembre. Le due componenti, che a giugno avevano appoggiato Giovanni Malagò, valgono il 30%.

La risposta di Malagò

Nel frattempo, è pronta anche un’altra candidatura, quella dello stesso Malagò, oggi commissario straordinario della Federcalcio. Nelle ultime ore diverse società di Serie A - si rivedranno venerdì - hanno infatti confermato la propria disponibilità ad accreditare l’ex presidente del CONI. Nello specifico, Malagò a oggi può contare su Bologna, Frosinone, Lecce, Roma, Monza, Fiorentina, Napoli, Torino, Genoa e Udinese. Se domani salirà sul carro anche il Como, saranno 11 firme: il numero minimo - non è escluso che altre si accodino - per avere la candidatura dalla A. Che vale, ammesso che voti compatta, il 18%.

E le altre?

Alla finestra ci sono Serie B (6%), Serie C (12%) e soprattutto la Lega Nazionale Dilettanti (34%). Un tesoretto che vale il 52% e che per ora non si è sbilanciato: formalmente, tutte dovrebbero seguire la Serie A. Cosa poi possa accadere nel segreto dell’urna è tutt’altro discorso: la partita, per quanto possa sembrare finita, è appena iniziata.