Tonfo Juventus, Di Canio: "Scudetto mai contemplato. Cambiaso sembrava un bambino"

Che tonfo, la Juventus. Al Ferraris i bianconeri vengono battuti 2-0 dal Genoa, che ha la meglio grazie a una partenza fortissima e a diversi errori individuali commessi dai protagonisti della Vecchia Signora.

Niente identità, né anima

Nello studio di Sky Sport si dà ampio risalto alla crisi della Juve e sul tema si esprime anche l'ex attaccante Paolo Di Canio, oggi opinionista dell'emittente satellitare: "Per quanto mi riguarda la Juventus lo Scudetto non lo ha mai contemplato, ma è che in questa squadra non c'è identità né anima".

Kalulu l'esempio del caos

Prosegue e conclude nella sua disamina, Di Canio: "A Lecce ti può andar bene perché inizi con un 3-5-2 attento e trovi una giocata, anche perché tante squadre in Italia non sono così forti. Non si vede la luce, giocatori come Kalulu che per affidabilità erano certezze li vedi fare questi errori. E poi Cambiaso che corre come un bambino dietro all'avversario: è veramente un caos la Juve".