Serie B, 9ª giornata: l'Arezzo ci prova ma passa la Carrarese. Vince anche l'Hellas Verona
Claudia Marrone
Nella serata di ieri, ha preso il via la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale: turno già concluso, con le tre gare che si sono giocate quest'oggi.
Dopo il roboante e rocambolesco 3-3 tra Pisa e Palermo, arriva un'importante vittoria dell'Hellas Verona sul campo della Juve Stabia, dove i veneti riescono a centrare i tre punti nel finale di gara; altrettanto importante, però, è il successo della Carrarese ai danni dell'Arezzo, 2-1 il finale, con gli amaranto che provano a riaprire il match quando ormai è però troppo tardi per rimetterlo in piedi. Gli apuani acciuffano dunque in classifica l'altra squadra toscana, facendo un buon balzo in avanti.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 9ª GIORNATA
Benevento-Catanzaro 1-1
51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)
Vicenza-Modena 1-2
13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)
Pisa-Palermo 3-3
25' e 40' Pittarello (PI), 53' Johnsen (PA), 57' Peda (PA), 69' Vavassori (PA), 80' Marras (PI)
Carrarese-Arezzo 2-1
83' Topalovic (C), 90' Parlanti (C), 90'+4 [rig.] Pattarello (A)
Juve Stabia-Hellas Verona 0-1
87' Harroui
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 23
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 15
Sudtirol 13
Padova 13
Hellas Verona 12
Avellino 12
Cesena 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Arezzo 10
Cremonese 9
Vicenza 9
Juve Stabia 8*
Empoli 7
Sampdoria 5
Catanzaro 5
* penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva