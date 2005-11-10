Serie B, 9ª giornata: l'Arezzo ci prova ma passa la Carrarese. Vince anche l'Hellas Verona

Nella serata di ieri, ha preso il via la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale: turno già concluso, con le tre gare che si sono giocate quest'oggi.

Dopo il roboante e rocambolesco 3-3 tra Pisa e Palermo, arriva un'importante vittoria dell'Hellas Verona sul campo della Juve Stabia, dove i veneti riescono a centrare i tre punti nel finale di gara; altrettanto importante, però, è il successo della Carrarese ai danni dell'Arezzo, 2-1 il finale, con gli amaranto che provano a riaprire il match quando ormai è però troppo tardi per rimetterlo in piedi. Gli apuani acciuffano dunque in classifica l'altra squadra toscana, facendo un buon balzo in avanti.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-1

51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)

Vicenza-Modena 1-2

13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Pisa-Palermo 3-3

25' e 40' Pittarello (PI), 53' Johnsen (PA), 57' Peda (PA), 69' Vavassori (PA), 80' Marras (PI)

Carrarese-Arezzo 2-1

83' Topalovic (C), 90' Parlanti (C), 90'+4 [rig.] Pattarello (A)

Juve Stabia-Hellas Verona 0-1

87' Harroui

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 23

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 15

Sudtirol 13

Padova 13

Hellas Verona 12

Avellino 12

Cesena 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Arezzo 10

Cremonese 9

Vicenza 9

Juve Stabia 8*

Empoli 7

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva